Трихолог дала рекомендации по лечению перхоти Фото: Shutterstock

Врач-дерматолог и трихолог АО «Медицина» Ольга Саперова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что полностью избавиться от перхоти невозможно, отметив, что это заболевание встречается почти у половины взрослого населения планеты, а зачастую - у мужчин.

«Причиной перхоти считается совокупность трех факторов: нарушение работы сальных желез, отходы жизнедеятельности грибковых микроорганизмов на коже головы и индивидуальная восприимчивость», - сказала она.

По ее словам, с перхотью может столкнуться каждый в зимний период, состояние кожи головы ухудшается на фоне отопления и повышенной сухости воздуха или из-за необходимости носить головные уборы.

Саперова объяснила, что перхоть появляется, когда слои кожи головы постоянно отслаиваются, сменяя друг друга, отметив, что у многих эти чешуйки совершенно незаметны, поскольку здоровое отмирание кожи продолжается месяц, однако у людей с перхотью данный процесс занимает примерно семи дней.

Дерматолог заявила, что определенного лекарства от перхоти нет, но противогрибковые кремы, а также шампуни, содержащие кетоконазол или салициловые кислоты, могут улучшить состояние кожи головы. «В составе некоторых средств может быть каменноугольная смола, которая замедляет рост клеток кожи», - отметила она.

Врач-косметолог, врач-трихолог «СМ-Косметологии» Виктория Ощепкова в беседе с «Известиями» рассказала, что использование фена может привести к повреждению, а также сухости и более тусклому цвету волос, однако естественным методом также может навредить волосам. Эксперт рекомендовала при сушке феном соблюдать расстояние от фена не менее 15–20 см.

Парикмахер Джейсон Коллиер рассказала, как не испортить волосы феном. Как писал «Пятый канал», специалист рекомендовала направлять фен вниз, к полу, а также начинать сушить с холодного или чуть теплого воздуха, постепенно повышая температуру.