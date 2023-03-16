Психолог рассказала, как избавиться от тревоги Фото: Shutterstock

Клинический психолог, гипнотерапевт, автор образовательных проектов для женщин Мария Манина в беседе с «Газета.Ru» рассказала, как избавиться с ощущением тревоги, отметив, что испытывать тревогу естественно, а иногда даже полезно.

Манина порекомендовала в ситуации, когда затягивают неотступные тревожные мысли, остановиться, наблюдая за собой и своей тревогой.

«От тревожных мыслей не нужно прятаться, их важно принять, рассмотреть со всей пристальностью и протестировать на адекватность», - заявила она, посоветовав выписать все, что тревожит, а также «спросить себя, какие факты говорят о негативном сценарии, при каких условиях возможен позитивный сценарий, какой у вас предыдущий опыт и насколько реально то, что вы представляете».

По ее словам, необходимо рассмотреть самый негативный из всех возможных сценариев, подумав о своих действиях в этом случае.

«Сконцентрируйте свое внимание на том, как вы дышите, на своем сердцебиении, на том, что поступает во все органы ваших чувств. Осознанно и внимательно рассматривайте предметы вокруг, чувствуйте запахи, слушайте звуки и конкретизируйте каждый», - посоветовала она, отметив, что через некоторое мозг сосредоточиться на этом «вместо тревожных картин будущего».

Как писал сайт RT, кандидат психологических наук Алексей Мелёхин предупредил, что к повышенной тревожности может привести недосып.

Клинический и перинатальный психолог, кандидат психологических наук Светлана Пекарская и психолог Марсель Сультеев рассказали в беседе с «Пятым каналом» о весеннем обострении, рекомендуя заботиться о физическом здоровье, а также соблюдать информационную гигиену, сократив объем негативной информации извне.