В Башкирии поймали мужчин, которые незаконно добыли краснокнижного марала

В Башкирии браконьеры убили краснокнижного марала Фото: Экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау»

В Зилаирском районе Башкирии сотрудники МВД задержали браконьеров, которые незаконно добыли краснокнижного марала.

Портал «Mkset» со ссылкой на МВД Башкирии сообщает, что первым следы крови от мертвого животного в лесу заметил охотинспектор. Позже мужчина обнаружил в снегу спрятанные останки оленя. На место вызвали полицейских.

Сотрудникам МВД республики удалось оперативно задержать браконьеров. Ими оказались двое мужчин 28 и 33 лет из деревни Иваново-Кувалат. Горе-охотники во всем признались и не стали отрицать вину.

Примечательно, что на незаконную охоту друзья выехали на тракторе работодателя. Вскоре они заметили трехлетнего краснокнижного оленя и решили добыть его. После этого животное разделали в лесу, мясо поделили, а останки спрятали в снегу. При обыске у мужчин обнаружили около 60 кг мяса, ружье и нож.

По факту незаконной добычи особо ценного животного в МВД возбудили уголовное дело. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде. Им грозят крупный штраф, а также исправительные или принудительные работы.

Напомним, что ранее на границе Башкирии и Оренбургской области задержали мужчин, подозреваемых в браконьерстве. По некоторым данным, нарушителям могли быть чиновники из соседнего региона.