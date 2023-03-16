Владимир Путин описал состояние российской экономики знаменитой шуткой Марка Твена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент России Владимир Путин оценил состояние отечественной экономики, процитировав знаменитую шутку американского писателя Марка Твена.

Рассуждая на тему будущей инфляции в России, и в целом стабильности российских рынков, Путин заявил, что целевая инфляция в РФ будет ниже, чем в странах Еврозоны, которые пытаются убедить и себя, и российских партнёров, в том что нужно ещё немного подождать, и в России обязательно случится «коллапс экономики».

«Вспомним известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», - завершил свою мысль Путин.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российская экономика начинает развиваться по новой, ранее не практикуемой модели, и спрогнозировал заметный рост ВВП уже весной 2023 года.