Верховный суд РФ признал «Легион «Свобода России»* террористической организацией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд России признал украинскую организацию «Легион «Свобода России»* террористической и запретил ее.

«Признать украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России»* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории Российской Федерации», – сказал судья.

Как полагает обвинение, организация была создана на Украине с целью подрыва основ конституционного строя России и свержения власти в стране, в том числе с помощью терактов. Участникам «Легиона «Свобода России»* грозит в России уголовная ответственность по статье 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества»).

Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 Верховный Суд России, рассмотрев административное исковое заявление генпрокурора страны, признал международное движение «Маньяки Культ Убийц»* («Маньяки Культ Убийств»*, «Молодежь Которая Улыбается»*, М.К.У.*) террористической организацией и запретил деятельность на территории РФ.

*Запрещенные в России террористические организации