Автоэксперт назвал самыми ликвидными машинами на российском рынке Honda и Toyota Фото: Иван МАКЕЕВ

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов назвал самые ликвидные машины на вторничном рынке в России.

По мнению эксперта, быстрее всего удастся продать японский хетчбэк или седан, но при условии, что цена машины не будет превышать 1,1 млн рублей.

Самый высокий спрос на машины стоимостью от 850 тыс. руб. до 1,1 млн рублей. Особой популярностью пользуются хэтчбеки Honda Civic, Toyota Corolla и седаны Honda Accord и Toyota Camry.

Например, 10 летнего «японца» с небольшим пробегом можно продать за несколько часов.

А вот Hyundai Solaris, Kia Rio, и Volkswagen Polo будут реализовываться дольше. При этом есть риск также для покупателя: машина могла раньше работать в такси и иметь огромный пробег.

А вот французские и британские машины продаются хуже всего: это Peugeot и Citroen, Land Rover и Jaguar, пишет "Газета.Ru".

Тем временем, создание индустрии массового восстановления и использования б/у автозапчастей поможет решить проблему дефицита данной продукции. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил официальный представитель НТИ «Автонет» Геннадий Цепкин.

А автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT дал советы, как защитить машину от угона. На дорогие автомобили страховые компании требуют устанавливать спутниковую систему слежения. Для дополнительной безопасности машину лучше ставить в гараж или на охраняемую стоянку.

Самой неугоняемой машиной в России стала модель Peugeot 308. С октября 2022 года по март 2023 года именно автомобиль Peugeot 308 ни разу не был указан в отчетах по угону среди проверенных машин, передает "360".