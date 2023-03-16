Дания не допустит Россию к расследованию теракта на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Копенгаген не допустит Россию к расследованию теракта, совершённого на российских газопроводах «Северный поток» 1 и 2. Об этом заявил в четверг глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, о чём сообщает издание Local Denmark.

По словам Расмуссена, Дания не разрешит российской стороне участвовать в расследовании. Однако он добавил, что ФРГ, Швеция и Дания, якобы, соблюдают верховенство закона. По мнению министра это означает, что результатам их расследования можно всецело верить.

Расмуссен подчеркнул, что МИД Дании сообщил в Москву о том, что три страны начали расследование инцидента на газопроводах, и пообещал предоставить результаты также и российской стороне.

Ранее KP.RU сообщал, как президент России Владимир Путин прокомментировал заявления западных журналистов о подрыве газопроводов, и оценил распространяемую чиновниками США и ЕС версию о некой проукраинской группировке.