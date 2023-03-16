В Госдуме рассматривают возможность предоставить особые льготы женам участников СВО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Госдуме заговорили о новых мерах поддержки для жен – участников СВО. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в настоящий момент рассматривается ряд документов, который наделит женщин определенными преференциями.

Он затронет жен военнослужащих. Одно из предложений – помощь в трудоустройстве.

- Им предлагается предоставить преимущественное право при поступление на работу, — рассказала Бессараб интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

А глава Минтруда РФ Антон Котяков призвал сделать бесплатным переобучение участников спецоперации РФ на Украине и членов их семей в рамках нацпроекта "Демография". Семья предоставят приоритетное право на поступление, сообщает Москва 24.

Ранее, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, что нужно прекратить обращать внимание на различные заявления ВСУ об их наступлении. Он призвал не тиражировать планы военных подразделений в СМИ, пишет РИАМО.

Тем временем, решение президента Украины Владимира Зеленского о сохранении обороны Артемовска (украинское название — Бахмут) любой ценой стало серьезной ошибкой, которая приведет к долгосрочным последствиям для ВСУ. Украинская армия теряет больше личного состава и техники, чем раньше, передает "360".