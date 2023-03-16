В России повысят до 2 млн рублей выплаты семьям погибших на производстве Фото: Мария ЛЕНЦ

В России могут увеличить выплаты семьям погибших на производстве. В нижней палате парламента рассматривается соответствующий документ. Он предполагает, что если на производстве произойдет несчастный случай, то семьи застрахованных получат повышенные компенсации.

Единовременная страховая выплата может составить до двух миллионов рублей.

Поводом для выплаты будет являться ЧП, произошедшее на предприятии и повлекшее смерть работника. Либо смерть, наступившая из-за профессионального заболевания, пишут "Новые известия".

Ране президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой ввести страховую гарантию для людей, которые делают добровольные пенсионные накопления. Сбережения могут страховать на сумму до 2,8 миллиона рублей.

В настоящий момент большинство пенсионеров признаются, что стеснены в средствах. Каждый третий пенсионер в РФ признает себя крайне бедным, а 33,5% вынуждены довольствоваться только самым необходимым.