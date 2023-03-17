Российские силовики предотвратили теракт в Запорожской области

В Запорожской области предотвратили теракт и задержали троих пособников ВСУ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Запорожской области российскими войсками предотвращен террористический акт, в результате которого могли пострадать мирные жители. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Днепр» Романа Кодряна.

Сообщается, что в ходе операции обнаружены два схрона, в которых хранились оружие и боеприпасы. Также сообщается, что задержаны три пособника ВСУ.

Взрывоопасные предметы вывезены на полигон и уничтожены, уточнил Кодрян.

Ранее ФСБ установила организатора планируемого теракта в августе 2022 года на нефтепроводе в Волгоградской области. Это оказался гражданин Украины 38-летний Денис Капустин, который действовал под контролем СБУ. Он также организовал покушение на жизнь председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Благодаря оперативной работе сотрудников ФСБ, его удалось предотвратить.

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