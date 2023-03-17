Площадь нижегородской особой экономической зоны «Кулибин» увеличилась в десять раз

Источник: Корпорация развития Нижегородской области

«Наша особая экономическая зона востребована у инвесторов. Компаниям выгодно размещать производства на территориях с преференциальным налоговым режимом, а для нас, в свою очередь, это развитие экономики региона и новые рабочие места. На сегодняшний день есть более тридцати инвесторов, которые хотят реализовать в ОЭЗ «Кулибин» свои проекты. Часть заявок планируем скоро рассмотреть на заседании экспертного совета», — пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В составе особой экономической зоны сейчас действую три частные площадки: «Индустриальный парк «Ока-Полимер» (190,7 га), АО «ДПО «Пластик» (72,3 га), и «Синтез ОКА» (45 га). Производства обеспечены всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

На территории государственной площадки (более 416 гектаров) до конца следующего года будут проведены энергетические сети, установлены системы газо-, водоснабжения и водоотведения, проложены автомобильные дороги, созданы локальные очистные сооружения, а также построены корпуса для размещения производств инвесторов.

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко подчеркнул, что это будет хорошей поддержкой для тех, кто сейчас не может позволить себе вложиться в строительство собственных промышленных площадок, но при этом реализует стратегически важные инвестпроекты.

«Особенно актуально это в химической отрасли, в высокой степени нуждающейся сегодня в импортозамещении. Мы планируем строительство на государственной площадке ОЭЗ „Кулибин“ нескольких корпусов, которые совместят в себе промышленные и офисные помещения», — отметил Игорь Ищенко.

Для резидентов особой экономической зоны в первые пять лет действуют льготные налоговые ставки на прибыль: 2% вместо 20%. В следующие пять лет — 5%. Далее — 14,5%. По налогам на имущество, землю и транспортный налог устанавливают нулевые ставки.

Управляющей компанией особой экономической зоны выступает Корпорация развития Нижегородской области. Она предоставляет компаниям-резидентам широкий спектр различных услуг, в том числе консалтинговые и сервисные. А также осуществляет проектные и строительные работы.

НАША СПРАВКА

Создание АО «Корпорация развития Нижегородской области» инициировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интересах инвесторов. Корпорация содействует воплощению проектов на всех стадиях, начиная от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. Компания также принимает на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.