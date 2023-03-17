HR-эксперт Краснянская назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская назвала месяцы, которые станут максимально выгодными для отпуска в 2023 году.

Так как отпускные будут считаться по количеству отработанных дней, то в 2023 году самыми финансово благоприятными станут три месяца – это март, август и октябрь.

- В марте и октябре по 22 рабочих дня, а в августе их будет 23, - сказала эксперт NEWS.ru.

Для сравнения, в январе работали всего 17 дней, а в феврале – 18. В мае будет 20 рабочих дней и это тоже невыгодно. Месяц станет убыточным в плане суммы отпускных.

Кстати, брать дни между праздниками тоже невыгодно. Лучше это сделать, объединить отпуск и красные даты в календаре.

- Также вы не потеряете, если оформите весь отпуск в 28 дней, — заявила Краснянская.