Польша намерена разместить системы HIMARS у границы с Калининградской областью

Польша готовится разместить HIMARS у границы России Фото: REUTERS

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о намерении разместить реактивные системы залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью. Соответствующее заявление прозвучало на церемонии принятия военной присяги солдатами Войска польского.

По его словам, уже в этом году в распоряжение 16-й механизированной дивизии, расположенной рядом с границей российского региона, поступят HIMARS. Соединенные Штаты одобрили заказ на 500 пусковых установок, уточнил руководитель Минобороны Польши.

Как ранее писал сайт KP.RU, польский президент Анджей Дуда заявил, что власти Польши передадут Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни. По его словам, истребители достались стране еще от ГДР. Пока эти самолеты стоят на вооружении у Варшавы, но это "последние годы их функционирования", добавил польский лидер.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что поставки Киеву истребителей МиГ-29 из Словакии и Польши не повлияют на исход специальной военной операции, однако способны доставить дополнительные беды украинскому народу. Представитель Кремля назвал это еще одним примером вовлеченности стран в украинский конфликт.