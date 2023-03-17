Песков прокомментировал планы Словакии и Польши по поставкам Украине истребителей

Песков прокомментировали планы Словакии и Польши по поставкам Украине истребителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки Киеву истребителей МиГ-29 из Словакии и Польши не повлияют на исход специальной военной операции, однако способны доставить дополнительные беды украинскому народу. Такое заявление в пятницу, 17 марта, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, назвав такие поставки примером вовлеченности стран в украинский конфликт.

«Не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», - заявил представитель Кремля комментируя возможную поставку истребителей, заявив также, что это очередной «пример того, как целый ряд стран - членов североатлантического альянса повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт».

Напомним, сегодня, 17 марта, правительство Словакии одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны (ПВО) Kup, а ранее поставку Украине истрибителей одобрили в Польше.