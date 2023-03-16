Президент Польши Дуда пообещал передать Украине первые истребители МиГ-29 в ближайшие дни

Польша пообещала передать Украине первые истребители МиГ-29 в ближайшие дни Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Польши передадут Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни, заявил польский президент Анджей Дуда.

«Буквально в ближайшие несколько дней мы передадим Украине четыре самолета в полностью рабочем состоянии. Остальные самолеты в настоящее время проходят сервис, будут подготовлены и будут успешно переданы», – сказал политик после встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

По словам Дуды, Киев получит истребители, которые достались Польше от Германской Демократической Республики. Пока эти самолеты стоят на вооружении у Варшавы, но это «последние годы их функционирования», добавил польский лидер.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что Варшава может передать истребители МиГ-29 Киеву в течение ближайших четырех-шести недель.