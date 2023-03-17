Путин примет верительные грамоты новых постов в апреле 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин будет принимать верительные грамоты иностранным послам, заступающим в новую должность. Среди них будет и дипломат из США - Линн Трейси. Об этом сообщает помощник главы государства Юрий Ушаков.

Напомним, Трейси прибыла в Москву 26 января 2023 года. Копии верительных грамот американский посол получила спустя четыре дня, от замглавы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова.

Ушаков также упомянул другие планы Путина на ближайшее время. Так, президенту необходимо посетить саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в мае, а в июле - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Также в середине лета планируется провести саммит «Россия – Африка», где тоже будет выступать Путин.

Ранее KP.RU сообщал о том, что американские сенаторы утвердили Линн Трейси на должность нового посла США в Москве.