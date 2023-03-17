Рекордные дивиденды: Сбер поразил российский рынок

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал участникам годового Общего собрания акционеров, которое состоится 21 апреля, выплатить рекордные дивиденды — 565 млрд рублей, то есть 25 рублей на акцию. Это решение ошеломило рынок, так как аналитики прогнозировали, что максимум на который могут рассчитывать акционеры банка – 270 млрд руб. После чего стоимость акций банка выросла более, чем на 10%.

«Это стало возможным благодаря тому запасу прочности, который мы достигли в прошлом году при поддержке и вере наших акционеров и клиентов в наш бизнес и в нашу команду, - отметил президент, председатель правления банка Герман Греф. - Наши дивиденды – это не только дополнительный финансовый доход для каждого частного акционера, которых у нас 1,5 млн человек, но и весомый вклад в бюджет всего государства».

Финансист также добавил, что за последние пять месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70% и сейчас занимают 35% в «народном» портфеле Мосбиржи.

«Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения. Мы считаем сегодняшнее решение наблюдательного совета Сбербанка о дивидендах важным событием не только для наших акционеров, но и для всего российского фондового рынка в целом», - резюмировал Герман Греф.