Кондитер рассказал об опасности веганских сладостей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кондитер Дмитрий Дюран в беседе с «Газета.Ru» заявил, что веганские сладости без содержания продуктов животного происхождения могут превышать по калорийности десерты, которые содержат яйцо и молоко.

«Самая большая опасность веганских сладостей заключается в том, что они могут по факту быть более калорийными, чем невеганские продукты», - заявил кондитер, уточнив, что питательная ценность подобных тортов скорее всего будет «на порядок ниже», поскольку «в них будут отсутствовать продукты животного происхождения: яйца, молочный белок, жиры».

Дюран также обратил внимание на то, что повышенную калорийность веганским десертам придают орехи и сухофрукты, а у начинающих веганов, по его словам, зачастую наблюдается набор веса, так как они испытывают голод, связанный с переходом на новый тип питания, и в итоге пытаются утолить его высокоуглеводными продуктами.

Дюран посоветовал понизить энергетическую ценность веганских сладостей, заменив калорийные подсластители медом или натуральными соками.

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова в беседе с «Пятым каналом», комментируя возможный отказ от мяса, заявила, что для этого нужна мотивация, уточнив, что мясная пища приносит немало пользы организму, поскольку содержит много животного белка с нужными аминокислотами, а также витамины группы B, цинк, селен и фосфор.

Тем временем диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии (раздел медицины, изучающий строение и функции печени) СПбГУ Наталья Круглова рассказала о самых вредных продуктах для завтрака. Как писал ФАН, эксперт рекомендовала людям брать для завтрака натощак сок цитрусовых, крепкий кофе, а также сдобную выпечку.