Названы популярные схемы мошенничества Фото: REUTERS

Руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян в беседе с Lenta.Ru заявил, что способы мошенничества в интернете разнообразны, однако им можно противостоять при соблюдении основных правил безопасности

Закарян заявил, что появляются новые схемы мошенничества, однако они используются не так часто, как опробованные схемы, такие как программы для заражения вирусом мобильного телефона.

«Если раньше нужно было обязательно добиться от пользователя нажатия на кнопку или ссылку, чтобы программа активировалась, то теперь мошенники научились делать это сами удаленно», - заявил IT-эксперт.

Специалист назвал фишинг одним из самых распространенных способов получения доступа к платежной информации, такой как данные его банковской карты. Как он уточнил, злоумышленники имитируют сообщение или звонок от сотрудника банка или иной организации с просьбой о подтверждении личной платежной информации при помощи перехода по ссылке, которую они предлагают.

«Чтобы не попасться на эту удочку, достаточно запомнить одно правило: попросить ваши подробные данные в интернете могут только мошенники. Для реальной проверки информации существуют другие известные и прозрачные способы», - отметил собеседник издания.

Эксперт также сообщил о мошенничестве с использованием интернет-магазинов, которое, по его словам, можно отнести к новым способам. Сообщается, что злоумышленник сможет либо вообще не привезти товар, либо привезти дешевую подделку, а вероятность этого выше при покупке на неизвестных сайтах.

Как писал «Пятый канал», в Telegram появились мошеннические каналы, которые «продают» смартфоны Apple, а низкую стоимость объясняют тем, что смартфоны якобы были изъяты на таможне при попытке контрабандного ввоза.

Тем временем, как передает ФАН, жители Крыма в начале марта 2023 года отдали мошенникам свыше 13 млн рублей. По данным МВД субъекта, наиболее популярным было мошенничество по телефону, а зачастую, речь идет о схеме «ваш родственник попал в ДТП».