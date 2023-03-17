Ушаков заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию будет исключительно деловым

Председатель КНР посетит Россию 20 марта 2023 года Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин, которого ожидают с визитом в Москву 20 марта 2023 года, не планирует посетить Большую кольцевую линию Московского метро. Поездка китайского лидера будет исключительно деловой, и не будет включать в себя “протокольные штучки”. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин высказывал желание показать китайскому лидеру Большую кольцевую линию “если программа позволит”, но не имел в виду, что Си Цзиньпин поедет в метро. Речь шла о том, что в метро, возможно, спустится кто-то из делегации, но для председателя это не планируется, заявил Ушаков.

Помощник президента отметил, что данный визит будет состоять только из переговоров, и традиционное посещение нескольких российских городов не запланировано, что было “специально оговорено заранее”.

“Этот визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность, а носить он будет исключительно деловой характер”, — отметил Ушаков.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о первой официальной поездке китайского лидера в Россию после его переизбрания на третий срок и о чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин во время переговоров в Москве 20-21 марта 2023 года.