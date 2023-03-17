Надежда Бабкина назвала "бессильем" латвийских властей включение ее "черный список"

Надежда Бабкина бессильем включение ее в латвийский запретный список Фото: Борис КУДРЯВОВ

Надежда Бабакина попала под латвийские санкции. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обновил список тех, кому запрещено бывать в стране. Теперь в документе значатся Надежда Бабкина, Ярослав Дронов (Shaman), Вячеслав Манучаров, Александр Маршал, Станислав Старовойтов, и еще более 30 человек.

А вот и первые комментарии от российских артистов, оказавшихся в стоп-листе. На эту тему высказалась Надежда Бабкина. Она заявила, что попадание в латвийский «черный» список ей абсолютно безразлично.

Решение местные властей она называет "бессилием".

- Я не была там много лет и не планировала приезжать. Недвижимости, как у многих, у меня в этой стране нет и никогда не было. Поэтому я ничего не потеряла, – сказала певица «Абзацу».

Артистка отметила, что в список попали исключительно те, кто поддерживает свою страну и имеет крепкую гражданскую позицию.

- Нам не нужно оправдываться за свой патриотизм и любовь к Родине, – заключила она.