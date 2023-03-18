Небензя: Россия сожалеет, что омбудсмену ДНР Морозовой не дали выступить на заседании Совбеза ООН

Небензя назвал проявлением двойных стандартов отказ омбудсмену ДНР в выступлении на заседании Совбеза ООН. Фото: REUTERS

Отказ в выступлении омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой на заседании Совбеза ООН является проявлением двойных стандартов. Об этом в пятницу 17 марта заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. Дипломат отметил, что Россия выражает сожаление по этому поводу.

«Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания», - цитирует Небензю ТАСС.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова была приглашена российской стороной выступить в качестве докладчика на созванном в пятницу заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Доклад от России был поручен Морозовой для исключения присутствующими одностороннего трактования событий, происходящих сегодня на Украине.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Морозова рассказала о пытках электрическим током и других издевательствах, которые применяет к пленным украинская сторона.