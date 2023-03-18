Дональд Трамп заявил, что его арестуют 21 марта

Бывший президент США призвал граждан выходить на протесты в случае его ареста Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что его могут арестовать 21 марта 2023 года. Об этом политик предупредил в своей социальной сети Truth Socia. В своем сообщении он напомнил, что является ведущим кандидатом от партии Республиканцев, и призвал американцев в случае его ареста выходить на протесты.

"Выходите на протесты, верните нашу страну!", — написал политик.

Недавно американский телеканал NBC сообщал, что Трампу могут быть предъявлены обвинения за то, что он заплатил порноактрисе за молчание об их отношениях в разгар президентской кампании в 2016 году. По данным канала, силовые структуры уже подготавливаются к возможным беспорядкам в Нью-Йорке. Сам политик данные обвинения отрицает.

Как писал сайт KP.RU, 10 марта 2023 года окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала бывшего президента США Дональда Трампа для дачи показаний по делу о секретных выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, осуществлённых в разгар президентской кампании 2016 года.

В издании The New York Times заявляли, что это почти неминуемо означает предъявление бывшему президенту уголовного обвинения.