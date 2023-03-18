В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

В Эквадоре зафиксировали сильные подземные толчки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в субботу, 18 марта 2023 года в Эквадоре. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения был на расстоянии 59 километров от города Гуаякиль на глубине 80 километров.

Напомним, в последний раз в Эквадоре сильные подземные толчки зафиксировали в районе эквадорского города Гуаякиль в июле 2022 года. Землетрясение магнитудой 6 баллов унесло жизнь 16-летнего подростка.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о более крупном землетрясении в Эквадоре. В апреле 2016 года у восточных берегов страны ударил подземный толчок магнитудой 7,8. В результате катастрофы были разрушены сотни домов, тысячи людей остались без крыши над головой, погибли 660 человек, 32 пропали без вести, 51 376 были ранены.