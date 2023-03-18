Ирландский Евродепутат призвала Запад прекратить затягивать конфликт на Украине поставками оружия Фото: REUTERS

Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли призвала Западных политиков не ждать скорой победы Украины. По мнению Дейли, которое она опубликовала в своем Twitter, вооруженные силы Украины испытывают трудности с новобранцами, бегущими с линии соприкосновения при первой возможности.

Дейли заметила, что Западным политикам сложно понять, что переживают простые украинцы, находясь в безопасности за тысячи миль от зоны конфликта.

Евродепутат, ссылаясь на недавние исследования об ухудшении качества ВСУ, о котором ранее рассказывал сайт KP.RU, призвала своих коллег прекратить затягивать конфликт своими поставками оружия и заставлять украинцев идти на смерть. По ее мнению, Запад должен выступать за мирный диалог, каким бы неприятным он ни был.

“Это не может продолжаться бесконечно”, — заключила политик.

Напомним, недавно австралийский наемник Мэтт Ро рассказал, что командование вооруженных сил Украины направляет новобранцев на передовую без подготовки. Некоторые из них даже не умеют стрелять.

Также сайт KP.RU ранее приводил рассказ пленного солдата ВСУ о том, как офицеры угрожали расстрелять новобранцев за отступление с передовой, и отправляли бойцов на позиции после всего двух дней подготовки.