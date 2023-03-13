РИА Новости: пленный солдат ВСУ рассказал, как офицеры угрожали расстрелять новобранцев за отступление с передовой

Украинский пленный рассказал, что офицеры ВСУ угрожают новобранцам расстрелом за отступление с передовой. Фото: REUTERS

Офицеры ВСУ угрожают расстрелом новобранцам за отступление с передовых позиций. Об этом рассказал РИА Новости попавший в плен украинский военнослужащий.

По словам пленного солдата, речь идет о 53 бригаде ВСУ, которая располагается под Авдеевкой.

«Если будешь уходить с позиции - будут стрелять… Вот так сказали», - цитирует агентство украинского военнослужащего.

По словам пленного, его направили на передовую после двухдневного курса подготовки.

Ранее украинский пленный рассказал о британских стрелках, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам пленного, британцы были вооружены РПГ «Муха» и «Джавелин».

Также сообщалось, что пленный украинский военный заявил в видео, опубликованном Минобороны РФ, о колоссальных потерях в рядах Вооруженных сил Украины. Пленный также добавил, что в ВСУ очень много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет военнослужащих "на убой", а в армии плохо организована эвакуация раненых.

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