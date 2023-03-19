В Крыму пьяный водитель сбил семью с тремя детьми. Фото: МВД.

Семья с тремя детьми пострадала в автомобильной аварии в Крыму вечером 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Крым.

Сообщается, что ДТП случилось около 21:10 в селе Емельяновка Нижнегорского района. Автомобиль ВАЗ-2107 сбил пятерых пешеходов. Это была семья с тремя детьми, они шли по краю проезжей части.

Мужчина, женщина и трое детей получили травмы, они госпитализированы. Правоохранительные органы предварительно установили, что 54-летний водитель находился за рулем в нетрезвом виде.

«В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП», - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске пьяный водитель сбил пешехода и попытался уехать с места ДТП.

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