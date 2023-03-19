Зеленского сравнили с Гитлером из-за уничтожения русской литературы и сноса памятников

Пользователи сети сравнили Зеленского с Гитлером после видео уничтожения книг на Украине. Фото: REUTERS

Пользователи интернета сравнили Владимира Зеленского с Гитлером после того, как на Youtube появилось видео уничтожения произведений классиков русской литературы. Сюжет показал американский телеканал ABC News.

В комментариях пользователи отметили, что такие же акции по уничтожению книг проводили нацисты в гитлеровской Германии.

«Гитлер делал так же», - написал один из пользователей.

Другой комментатор назвал уничтожение огромного количества литературы варварством.

Накануне на Украине похвастались уничтожением 11 миллионов книг на русском языке. Сообщалось, что, кроме книг на русском языке, были уничтожены и украиноязычные издания советской эпохи, которые несут «кремлевские нарративы» и идеологически вредны для украинцев, потому что рассказывают об общем прошлом, общей истории, Советском Союзе и т.д.

Ранее на Украине снесли памятник Пушкину. Снос объяснили исполнением норм закона, который еще не приняли.

Также сообщалось, что на Украине предложили запретить русский язык во всех вузах страны. С таким призывом выступил уполномоченный по защите государственного языка на Украине.

Тем временем на подконтрольной Киеву части Херсонской области украинская администрация намерена исключить русский язык изо всех сфер как общественной, так и официальной жизни региона.

Напомним, сайт KP.RU рассказывал, как на Украине запрещают изучать русский язык в школах.