Администрация подконтрольной Киеву части Херсонской области намерена избавиться от русского языка

На подконтрольной Украине территории Херсонской области решили полностью запретить русский язык. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На подконтрольной Киеву части Херсонской области украинская администрация намерена исключить русский язык изо всех сфер как общественной, так и официальной жизни региона. Об этом в пятницу 17 марта заявил глава военной администрации Александр Прокудин.

По словам Прокудина, уже идет работа над проектом областной программы развития украинского языка как государственного.

«Русского языка не будет в общественной жизни Херсонской области. Не будет его на празднике Первого звонка в школах, на вывесках учебных заведений, в органах государственной власти, не будет его и в меню моего любимого кафе на улице Суворова», - написал чиновник в социальных сетях.

Также на Украине предложили запретить русский язык во всех вузах страны. С таким призывом выступил уполномоченный по защите государственного языка на Украине.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как на Украине запрещают изучать русский язык в школах.

Четыре главных мифа, с помощью которых ссорят русских и украинцев, разбираем здесь на KP.RU.