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НовостиПолитика31 января 2023 14:20

На Украине предложили запретить русский язык во всех вузах страны

С таким призывом выступил уполномоченный по защите государственного языка на Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Украине предложили запретить русский язык во всех вузах страны

На Украине предложили запретить русский язык во всех вузах страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Властям Украины следует запретить русский язык во всех высших учебных заведениях страны, считает уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

В эфире украинского телеканала «Рада» он заявил, что «закон про высшее образование предусматривает автономизацию высших учебных заведений, поэтому они должны были давно принять у себя такие решения».

Уполномоченный привел в пример Харьковский национальный университет имени Василия Каразина, администрация которого ввела должность уполномоченного по защите государственного языка. Как считает Креминь, такие решения поможет пресечь нарушения языкового закона в вузе, поскольку в ходе онлайн-занятий преподаватели неоднократно использовали негосударственный язык.

Как писал сайт KP.RU, ранее на территории Национального университета «Киево-Могилянская академия» полностью запретили любое общение на русском языке. Поправка об этом внесена в правила внутреннего распорядка академии.

Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал нарушением конституции запрет русского языка в Киево-Могилянской академии.