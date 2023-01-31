На Украине предложили запретить русский язык во всех вузах страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Властям Украины следует запретить русский язык во всех высших учебных заведениях страны, считает уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

В эфире украинского телеканала «Рада» он заявил, что «закон про высшее образование предусматривает автономизацию высших учебных заведений, поэтому они должны были давно принять у себя такие решения».

Уполномоченный привел в пример Харьковский национальный университет имени Василия Каразина, администрация которого ввела должность уполномоченного по защите государственного языка. Как считает Креминь, такие решения поможет пресечь нарушения языкового закона в вузе, поскольку в ходе онлайн-занятий преподаватели неоднократно использовали негосударственный язык.

Как писал сайт KP.RU, ранее на территории Национального университета «Киево-Могилянская академия» полностью запретили любое общение на русском языке. Поправка об этом внесена в правила внутреннего распорядка академии.

Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал нарушением конституции запрет русского языка в Киево-Могилянской академии.