Владимир Рогов Фото: СОЦСЕТИ

Киев начал настоящую информационно-психологическую операцию для усыпления бдительности Москвы, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские и западные журналисты пытаются убедить Москву в снарядном голоде и нехватке резервов у Вооруженных сил Украины (ВСУ), хотя на самом деле противник серьезно усиливается, готовясь к наступлению в Запорожской области.

Чиновник уверен, что все усилия киевского режима тщетны – российские войска информированы о планах украинских войск и готовы к отражению попытки атаки.

"Попытка наступления украинских войск может стать роковой в целом для всей их группировки", - подчеркнул Рогов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Рогов заявил, что город Запорожье буквально кишит украинскими военными и иностранными наемниками. На этом фоне чиновник назвал Запорожье одним из самых милитаризованных городов на оккупированной Киевом территории.

Напомним, Владимир Рогов также сообщил, что российские войска утром 18 марта нанесли удар по базе с иностранными наемниками, расположенной в Запорожье. Он назвал эту базу одной из главных для "Иностранного легиона". По его словам, там находились западные инструкторы.