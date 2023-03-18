Рогов заявил, что десятки иностранных наемников были убиты при ударе по базе в Запорожье Фото: REUTERS

Российские войска утром в субботу, 18 марта, нанесли удар по базе иностранных наемников, расположенной в городе Запорожье. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сегодня рано утром (04:15) был нанесен удар по ресторанному комплексу "Моника Беллуччи", расположенному на территории элитного жилого комплекса "Ренессанс"», - написала в Telegram-канале член главного совета администрации в субботу, 18 марта, уточнив, что база располагалась на Великом Лугу.

Рогов назвал эту базу одной из главных для «Иностранного легиона». По его словам, именно там находились иностранные наемники и инструкторы. «Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками», - отметил он.

Напомним, в начале этой неделе Рогов заявил, что украинские войска начали переброску боевой авиации на Запорожское направление, выразив мнение, эту данную технику Киев тайно получила от стран бывшего Варшавского договора.