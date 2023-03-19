Рогов заявил, что город Запорожье кишит украинскими военными и иностранными наемниками

Город Запорожье переполнен иностранными наемниками и военными ВСУ Фото: REUTERS

Город Запорожье буквально кишит украинскими военными и иностранными наемниками. Об этом заявил в беседе с РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) там используют в военных целях десятки объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больницы, школы, пансионаты и заводы.

На этом фоне чиновник назвал Запорожье одним из самых милитаризованных городов на оккупированной Киевом территории.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская армия готовится к активизации наступления на линии соприкосновения, которое планируется после 20 марта. По его словам, пока неизвестно, это будет направленная атака или отвлекающий маневр.

Как ранее писал сайт KP.RU, вооруженные силы Украины формируют большую ударную группировку для наступления в Запорожской области весной 2023 года. По словам Рогова, в эту группировку также войдет более трех тысяч военных, прошедших подготовку в Британии.