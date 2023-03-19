"Просто заткнись!": сенатор США взбесился из-за обвинений в разжигании конфликта на Украине

Линдси Грэм Фото: REUTERS

Американский сенатор Линдси Грэм попал в скандал на форуме Palmetto Family Matters после того, как один из участников обвинил его в разжигании конфликта на Украине.

Собеседник политика выразил мнение, что Грэм "ненастоящий консерватор", так как поддерживает поставки вооружений Киеву, что ведет к эскалации ситуации. Это вывело сенатора из равновесия.

"Просто заткнись! Убирайся отсюда!", - ответил Грэм, добавив, что приверженцы семейных ценностей должны поддержать решение Белого дома о миллиардных тратах США на оружие для Украины.

Напомним, митинг против оказания Соединенными Штатами военной и финансовой помощи Киеву прошел в Вашингтоне 18 марта. В нем приняли участие сотни человек. Среди требований протестующих были также расформирование НАТО, отказ от санкционного давления на Россию и милитаристской политики США.

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель Джош Хаммер выразил мнение, что Украине придется самостоятельно решать территориальные вопросы с Россией. По мнению Хаммера, этот момент наступит после победы в Вашингтоне группы политиков, выступающих против продолжения поддержки Киева.