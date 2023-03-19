Сотни американцев вышли к Белому дому на митинг против помощи Украине

В США прошел митинг против оказания военной и финансовой помощи Киеву. Фото: REUTERS

Митинг против оказания Соединенными Штатами военной и финансовой помощи Киеву прошел в субботу 18 марта в Вашингтоне. В нем приняли участие сотни человек. Среди требований протестующих были также расформирование НАТО, отказ от санкционной политики и милитаристской политики США.

Акция прошла в Лафайет-сквер у Белого дома, ее провела организация «Объединенная национальная антивоенная коалиция» (ОНАК, UNAC). Митинг был приурочен к 20-й годовщине начала Соединенными Штатами и их союзниками вторжения в Ирак.

Акцию поддержали около 200 различных объединений, включая партию «зеленых», антирасистские американские организации, антивоенные и левые движения, передает ТАСС.

Напомним, в феврале 2023 года сенаторы Конгресса Соединенных Штатов внесли резолюцию, в которой содержится требование к президенту страны Джо Байдену прекратить оказание военной поддержки Украине.

Также опросы показали снижение числа американцев, поддерживающих помощь Вашингтона Киеву.

Тем временем во французской столице проходит третья по счету акция под названием «Марш за мир». Два аналогичных митинга прошли в Париже в феврале. Организатором акции вновь выступила партия «Патриоты», выступающая против предоставления Киеву военной помощи и настаивающая на выходе Франции из Североатлантического альянса.