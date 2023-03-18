Территориальная целостность Украины не входит в основные интересы США Фото: REUTERS

Обозреватель Джош Хаммер в своей статье для Newsweek заявил, что Украине придется самостоятельно решать территориальные вопросы с Россией. По мнению Хаммера, этот момент наступит после победы в Вашингтоне группы политиков, выступающих против продолжения поддержки Киева.

В качестве примера Хаммер приводит возможного кандидата в президенты США губернатора Флориды Рона Десантиса, который считает поддержку Украины не первостепенным национальным интересом США. По мнению Десантиса, Вашингтону следует добиваться мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Хаммер отметил, что вопрос сохранения Киевом территорий не входит в национальные интересы Америки, в том числе и потому, что некоторые русскоязычные города восточной части Украины сами могут хотеть войти в состав России.

В конце статьи Хаммер заявил, что после распада СССР границы Украины были выбраны произвольно, а Крым находится под российским контролем последние несколько сотен лет.

Сайт KP.RU ранее приводил слова обозревателя Washington Times Майкла Маккена. Он разделяет мнение, что Вашингтон скоро откажется от поддержки Украины, но также добавил, что этому также поспособствует невнятная политика президента США и неудачи Киева на поле боя.