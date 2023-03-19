Пенсионеры из Мариуполя рассказали подробности встречи с Путиным

Жители Мариуполя Владимир и Лидия Троценко, в гости к которым во время своей поездки по городу зашел президент РФ Владимир Путин, раскрыли детали встречи с главой государства. Фото: Кадр видео

Жители Мариуполя Владимир и Лидия Троценко, в гости к которым во время своей поездки по городу зашел президент РФ Владимир Путин, раскрыли детали встречи с главой государства. Пенсионеры признались, что визит российского лидера стал для них неожиданностью. Интервью с пожилой парой опубликовал Пятый канал.

По словам Лидии Троценко, она с балкона увидела, что около дома собрались местные жители и попросила мужа выйти и узнать, что произошло.

Владимир Троценко оделся и вышел на улицу, где соседи рассказали ему, что приехал Путин. Пенсионер сначала не поверил, а потом увидел, как к ним подходит глава государства. Президент поинтересовался у мужчины, нравится ли ему новая квартира? Пенсионер ответил, что очень доволен, в ней «светло, тепло и уютно».

Затем мужчина не растерялся и пригласил российского лидера к себе домой. Путин не стал отказывать и поднялся в квартиру супругов Троценко. Осмотрев новое жилье пенсионеров, глава государства зашел домой к еще одной семье, проживающей на первом этаже. Затем сел в машину и уехал.

Как ранее писал сайт KP.RU, Путин проехал за рулем автомобиля по Мариуполю, где общался с местными жителями. Глава государства поговорил с жильцами микрорайона Невский и ответил на их вопросы, а также принял приглашение одной из семей подняться к ним в гости.