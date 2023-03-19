Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 марта 2023 15:42

В Белом доме сделали заявление о переговорах по перемирию на Украине

Представитель Белого дома Кирби: США считают неприемлемыми призывы к перемирию по украинскому конфликту
Сергей КУДРИН
В Белом доме сделали заявление о переговорах по перемирию на Украине

В Белом доме сделали заявление о переговорах по перемирию на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты Америки официально объявили о том, что считают неприемлемыми любые обсуждения перемирия на Украине. С таким неоднозначным заявлением выступил в воскресенье, 19 марта, официальный представитель Белого дома Джон Кирби, в эфире телеканала Fox News.

Поводом для такого высказывания Кирби стала предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. По мнению представителя администрации США, в этом контесте любые слова о перемирии будут, якобы, «ратифицировать завоевания России» и «дадут Путину время на перегруппировку».

Кирби также заявил, что улучшение отношений между Россией и Китаем для США не секрет, и что, по мнению американцев, КНР молчаливо одобряет действия Москвы, продолжает поддерживать её экономически. Спикер пообещал, что Белый дом будет «пристально следить» за отношениями России и Китая.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 20-22 марта 2023 года в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.