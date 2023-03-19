Рамзан Кадыров рассказал о значении слова «дон» в своей речи, фото: vk.com/ramzan

Слово «дон», используемое главой Чечни Рамзаном Кадыровым в своей речи, применяется им для связи слов в предложении. Об этом рассказал сам Кадыров, в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин», на Первом канале. Отрезок опубликовал журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

По словам Кадырова, слово «дон» не несёт в себе какого-то конкретного значения. Прежде всего, оно равнозначно русскому «короче говоря», и нужно для завершения связки предложений. Однако есть и другой смысл его употребления - показать, что говорящий причисляет себя к чеченскому народу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Рамзан Кадыров объявил в награду целое состояние тому, кто поймает и приведёт к нему украинского боевика, публично сжёгшего Коран. Живым будет боец ВСУ, или мёртвым - не важно.