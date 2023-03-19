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НовостиПолитика19 марта 2023 20:26

Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию по Украине

Мирные переговоры были прекращены отнюдь не Россией
Сергей ГАПЧУК
Путин заявил, что Россия признательна Китаю за взвешенную линию по происходящим на Украине событиям

Путин заявил, что Россия признательна Китаю за взвешенную линию по происходящим на Украине событиям

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин опубликовал статью в китайской газете «Жэньминь жибао», материал на русском языке появился на сайте Кремля.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса", - заявил Путин.

Глава государства отметил, что "однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами".

По словам президента, "будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий.

"К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", - подчеркнул Путин.

Как писал сайт KP.RU, 23 января 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с украинской стороной.

"Мы не отказываемся от переговоров, а те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они будут отказываться, тем сложнее будет найти решение", - подчеркнул Лавров.

2 марта Сергей Лавров сказал, что "Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине, но не припомню, чтобы кто-то призывал к диалогу Киев".