Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию по Украине

Путин заявил, что Россия признательна Китаю за взвешенную линию по происходящим на Украине событиям Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин опубликовал статью в китайской газете «Жэньминь жибао», материал на русском языке появился на сайте Кремля.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса", - заявил Путин.

Глава государства отметил, что "однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами".

По словам президента, "будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий.

"К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", - подчеркнул Путин.

Как писал сайт KP.RU, 23 января 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с украинской стороной.

"Мы не отказываемся от переговоров, а те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они будут отказываться, тем сложнее будет найти решение", - подчеркнул Лавров.

2 марта Сергей Лавров сказал, что "Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине, но не припомню, чтобы кто-то призывал к диалогу Киев".