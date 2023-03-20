Песков: В Ростове-на-Дону Путин и Герасимов долго обсуждали обстановку в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в штабе СВО в Ростове-на-Дону достаточно долго обсуждали обстановку в зоне операции, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В штабе СВО работа идет круглые сутки, в течение суток несколько раз проходят доклады по направлениям», - заявил Песков.

По словам Пескова, президент «выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом уже отдельно с Герасимовым достаточно долго говорил в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана».

Представитель Кремля подчеркнул, что поездка в ростовский штаб СВО не планировалась заранее.

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье 19 марта 2023 года президент России Владимир Путин прибыл в Мариуполь. Это стало первой поездкой главы государства в регионы, вошедшие в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года.

После прибытия в город Владимир Путин сел за руль и лично объехал несколько районов Мариуполя.

Вместе с президентом в машине находился вице-премьер Марат Хуснуллин. В ходе поездки зампред российского правительства рассказывал главе государства о том, как продвигается восстановление города.

После посещения Мариуполя Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону и провел совещание в командном пункте специальной военной операции.