Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: Новые «испытания» в отношениях с Россией маловероятны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые «испытания» в отношениях России и Турции маловероятны в случае прихода оппозиции к власти, об этом заявил единый кандидат от шести оппозиционных партий Турции Кемаль Кылычдароглу.

«Необходимо избегать вмешательств во внутренние дела друг друга, а в том, что касается выборов, не предпринимать шаги и комментарии, которые занимают ту или иную сторону», - отметил Кылычдароглу в интервью порталу Medya Günlü ü.

По его словам, что Россия является важным соседом и «партнером при необходимости», но в ряде случаев между Анкарой и Москвой есть разногласия.

«Это естественно… Полагаю, что на основе взаимного уважения причин для изменений позиций не будет. Наоборот, вместо новых испытаний эти позиции, полагаю, будут укреплены», - заявил кандидат.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе власти Турции признали: запрет на транзит грузов для России, поступающих через их страну, связан с десятым пакетом санкций, принятым Евросоюзом.

1 февраля 2023 года турецкий журналист, колумнист турецкой DikGazete Эрхан Алтыпармак написал, что Россия в рамках проведения специальной военной операции фактически борется с реализацией военно-биологических программ США на Украине, которые представляют угрозу для всего мира.