Чешский медик был тяжело ранен на линии соприкосновения в Донбассе Фото: Александр КОЦ

Чешский медик получил тяжелые ранения на линии соприкосновения в Донбассе, об этом сообщило Чешское радио.

Отмечалось, что медик в составе международной группы медработников оказывал помощь раненым военнослужащим ВСУ.

Уточнялось, что он был ранен артиллерийской шрапнелью, когда помогал выносить раненого из зоны обстрела близ линии соприкосновения.

Согласно данным радио, его состояние оценивается как тяжелое, поэтому планируется транспортировка пациента на лечение в Чехию.

Как писал сайт KP.RU, 11 марта 2023 года военкор "Комсомольской правды" Александр Коц сообщил, что в незалежную продолжают прибывать «дикие гуси» со всего мира. Ему попала в руки справка Государственной пограничной службы Украины о прибытии ГПСУ иностранных добровольцев через пункты пропуска Западного регионального управления.

«В период со 2 по 5 марта с.г. через пункты пропуска «Краковец», «Грушев», «Угринев», «Рава-Русская», «Ужгород», «Тиса», «Дьяково» и «Порубное» в качестве добровольцев прибыло более 170 иностранцев», - рассказал Коц.

Он отметил, что в их числе граждане Грузии, Швеции, Узбекистана, Норвегии, Бразилии, Великобритании, Канады, США, Белоруссии, Венесуэлы, Испании, Франции, Польши, Финляндии, Португалии, Словакии, Чехии, Венгрии, Кипра, Литвы, Израиля, Швейцарии, Азербайджана, Греции, Румынии, Дании, Нидерландов, Австрии, Австралии, Болгарии, Ирландии, Хорватии, Греции, Турции, Германии, Аргентины.