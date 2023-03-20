Си Цзиньпин: России и Китаю важно укреплять взаимное доверие
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России и Китаю важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье российских СМИ.
«Стороны должны концентрироваться на комплексном планировании с прицелом на задачи национального развития, инновационным подходом открывать новые возможности и культивировать новые драйверы», - подчеркнул Си Цзиньпин.
Глава КНР отметил, что «важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы в целях сохранения устойчивой динамики китайско-российских отношений на высоком уровне».
Как писал сайт KP.RU, накануне встречи в Москве Владимира Путина и Си Цзиньпина, лидеры опубликовали свои авторские статьи в китайских и российских СМИ.
Так, Путин заявил, что «будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий».
В свою очередь, Си Цзиньпин отметил убежденность Китая, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин 20 - 22 марта с государственным визитом посетит Россию. Это станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на третий срок на пост главы Китая.