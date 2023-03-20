Си Цзиньпин: России и Китаю важно укреплять взаимное доверие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России и Китаю важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье российских СМИ.

«Стороны должны концентрироваться на комплексном планировании с прицелом на задачи национального развития, инновационным подходом открывать новые возможности и культивировать новые драйверы», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Глава КНР отметил, что «важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы в целях сохранения устойчивой динамики китайско-российских отношений на высоком уровне».

Как писал сайт KP.RU, накануне встречи в Москве Владимира Путина и Си Цзиньпина, лидеры опубликовали свои авторские статьи в китайских и российских СМИ.

Так, Путин заявил, что «будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий».

В свою очередь, Си Цзиньпин отметил убежденность Китая, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин 20 - 22 марта с государственным визитом посетит Россию. Это станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на третий срок на пост главы Китая.