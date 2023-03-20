Reuters: Ким Чен Ын заявил, что страна должна быть готова к применению ядерного оружия Фото: REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна быть готова к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на СМИ республики.

Агентство отметило, что слова главы Северной Кореи относятся к США и Южной Корее.

Их Ким Чен Ын обвинил в увеличении масштабов совместных военных учений и вовлечении в них американских ядерных сил.

Как писал сайт KP.RU, ранее агентство Reuters сообщило, что Северная Корея провела учения по совершенствованию своего ядерного потенциала 18 – 19 марта 2023 года.

19 февраля 2023 года сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи никогда не будут нацелены на Южную Корею.

«Для глупых довожу до сведения: никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем Южной Кореи», - заявила Ким Ё Чжон.

Она указала, что США стоит прекратить обманывать мир «болтовней» о том, что они не враждебны КНДР и готовы к диалогу.