Командующий ВВС Украины: В ожидании F-16 Киев теряет лучших военных пилотов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина теряет лучших военных пилотов в ожидании F-16, об этом в интервью британской газете Times заявил командующий ВВС Украины Сергей Голубцов.

Командующий пожаловался изданию на устаревшую технику и промедления со стороны НАТО с поставками западного вооружения, включая истребители F-16.

«Я потерял некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования», - пояснил Голубцов.

По его мнению, украинские летчики могут освоить западные самолеты за несколько месяцев.

«…украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода», - заявил военный.

Как писал сайт KP.RU, 15 февраля 2023 года представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Москва запускает воздушные шары, содержащие радиолокационные угловые отражатели для отвлечения и истощения украинской системы противовоздушной обороны.

16 марта 2023 года Минобороны РФ сообщило, что ВКС России уничтожили в Луганской Народной Республике украинский истребитель МиГ-29.

Днем ранее российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области.

В начале марта российские истребители сбили в районе Красноармейска ДНР украинский самолет Су-24.