На Купянском направлении российские артиллеристы сорвали попытку атаки ВСУ Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские артиллеристы сорвали попытку ВСУ атаковать позиции войск РФ на Купянском направлении, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
«В течение дня на Купянском направлении артиллерией сорвана попытка противника провести атаку позиций наших войск в районе населенного пункта Гряниковка…», - сообщил Зыбинский.
Также офицер отметил, что на участке обороны расчеты орудий «Гиацинт» и САУ «Акация» мотострелковых подразделений уничтожили три ДРГ противника в районе населенных пунктов Гряниковка, Ольшана и Першотравневое.
Помимо этого, были сорваны три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Котляровки и Стельмаховки, подчеркнул Зыбинский.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно от начальника пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигмы, что ВС России уничтожили долговременные огневые точки украинских войск в районе Каменки на севере от Донецка.
«На Донецком направлении, в районе населенного пункта Каменка, расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и уничтожил долговременные точки противника», - сказал он.
Кроме того, расчетом самоходной пушки «Гиацинт-С» артиллерийского полка во время контрбатарейной борьбы была уничтожена огневая позиция и 120-миллиметровая гаубица «Д-30» ВСУ в районе Максимильяновки в ДНР.