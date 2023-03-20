На Купянском направлении российские артиллеристы сорвали попытку атаки ВСУ Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские артиллеристы сорвали попытку ВСУ атаковать позиции войск РФ на Купянском направлении, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«В течение дня на Купянском направлении артиллерией сорвана попытка противника провести атаку позиций наших войск в районе населенного пункта Гряниковка…», - сообщил Зыбинский.

Также офицер отметил, что на участке обороны расчеты орудий «Гиацинт» и САУ «Акация» мотострелковых подразделений уничтожили три ДРГ противника в районе населенных пунктов Гряниковка, Ольшана и Першотравневое.

Помимо этого, были сорваны три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Котляровки и Стельмаховки, подчеркнул Зыбинский.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно от начальника пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигмы, что ВС России уничтожили долговременные огневые точки украинских войск в районе Каменки на севере от Донецка.

«На Донецком направлении, в районе населенного пункта Каменка, расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и уничтожил долговременные точки противника», - сказал он.

Кроме того, расчетом самоходной пушки «Гиацинт-С» артиллерийского полка во время контрбатарейной борьбы была уничтожена огневая позиция и 120-миллиметровая гаубица «Д-30» ВСУ в районе Максимильяновки в ДНР.