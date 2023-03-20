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НовостиПолитика20 марта 2023 3:17

Французский политик Филиппо назвал слова посла Польши во Франции «сумасшедшими»

Политик заявил, что «эти безумцы отказываются от мира»
Сергей ГАПЧУК
Французский политик Филиппо назвал слова посла Польши во Франции «сумасшедшими»

Французский политик Филиппо назвал слова посла Польши во Франции «сумасшедшими»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление посла Польши во Франции доказывает отсутствие стремления НАТО и ЕС к миру, об этом написал в Twitter лидер французской политик Флориан Филиппо.

«Сумасшедшее заявление посла Польши во Франции: он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если Зеленский проиграет», - отметил Филиппо.

«Эти безумцы отказываются от мира!» - возмутился политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее в интервью телеканалу LCI посол Польши во Франции Росцишевский заявил о том, что в случае поражения Украины Варшава вступит в конфликт и войдёт в прямую конфронтацию с Россией.

Позже посольство Польши во Франции заявило о неверной интерпретации в отрыве от контекста слов посла.

Кроме того, Филиппо отмечал, что Запад продолжает изолировать себя, поскольку не намерен «строить будущее рядом с Россией, Китаем, Индией, Бразилией, африканскими странами».

Он указал, что эти страны стараются стать независимыми.