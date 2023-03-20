Французский политик Филиппо назвал слова посла Польши во Франции «сумасшедшими» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление посла Польши во Франции доказывает отсутствие стремления НАТО и ЕС к миру, об этом написал в Twitter лидер французской политик Флориан Филиппо.

«Сумасшедшее заявление посла Польши во Франции: он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если Зеленский проиграет», - отметил Филиппо.

«Эти безумцы отказываются от мира!» - возмутился политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее в интервью телеканалу LCI посол Польши во Франции Росцишевский заявил о том, что в случае поражения Украины Варшава вступит в конфликт и войдёт в прямую конфронтацию с Россией.

Позже посольство Польши во Франции заявило о неверной интерпретации в отрыве от контекста слов посла.

Кроме того, Филиппо отмечал, что Запад продолжает изолировать себя, поскольку не намерен «строить будущее рядом с Россией, Китаем, Индией, Бразилией, африканскими странами».

Он указал, что эти страны стараются стать независимыми.