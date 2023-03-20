Остеопат Евдокимов предупредил о целом букете болезней, на которые указывают боли в спине Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Почувствовать боль в спине может каждый человек, но если неприятные ощущения не проходят на протяжении трех дней, это повод обратиться к врачу.

Остеопат и невролог Александр Евдокимов предостерегает, что боль в спине может стать предвестником инфаркта миокарда, причем не обязательно, что боль будет интенсивной.

Еще один недуг, который имеет такую симптоматику – это панкреатит. Тогда боль напоминает окольцовывающую. Ее часто путают с растяжением мышц.

Воспаленный аппендикс тоже может «давить» на позвоночник, равно как и гинекология, проблемы в малом тазу. Например, рак простаты может приводить к стреляющим ощущениям в спине.

Болезни дыхательных путей, грыжи в позвоночном и шейном отделе – эти проблемы вызывают острые приступы боли. Причем грыжи опасны тем, что несут риск обездвиживания пациента, если позвоночник будет сильно поврежден. Они также могут вызывать нарушение функционирования конечностей, провоцировать головные боли, слабость, головокружения.

- Чем дольше идет процесс, когда идет нехватка крови к нерву, тем сложнее потом это все вылечить и восстановить, — заключил врач в беседе с Пятым каналом.

Кстати, долгое ношение тесной и обтягивающей одежды может привести к нарушению циркуляции крови в сдавливаемых частях тела, пишет газета "Известия".

А если человек упал и чувствует острую боль в спине, утеряна чувствительность конечностей, то не стоит пытаться встать самостоятельно. нужно вызвать скорую помощь, пишет RT.