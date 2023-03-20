Россияне стали чаще отказываться от работы после прохождения собеседования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне стали чаще отказываться от работы после прохождения собеседования. Несмотря на то, что этот этап проходит успешно, соискатели предпочитают искать более интересные варианты. Чаще всего отказ мотивируют низкой зарплатой, несоответствием описания вакансии реальной работе и неподходящим графиком.

О своем опыте отказов рассказали 55% соискателей. Это показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. Такой показатели самый высокий за последние 8 лет. Причем женщины говорят «нет» после собеседования чаще, чем мужчины (57% против 53%).

На низкую зарплату ссылаются 23% респондентов, несоответствие будущих обязанностей с ожиданиями –19%, а для 18% не подходит график.

11% получали в этот момент более выгодное предложение, а 10% были удивлены слишком обширным списком обязанностей.

25 респондентов отказались по причине отсутствия официального трудоустройства, пишет «Газета.Ru».

Кстати, 37% респондентов считают, что первую работу россияне должны искать в студенчестве — в 19-21 год. 29% респондентов считают, что первое знакомство с работой должно приходиться на 16-18 лет, пишет ФАН.

Тем временем, участники рынка труда признают, что имеется определенная тревожность. Несмотря на то что пик кризиса на российском рынке труда уже пройден и сейчас рынок восстанавливается, приближаясь к докризисным показателям, многие его участники — как работодатели, так и сотрудники — отмечают, что пока сохраняется высокий риск сокращений, пишет газета "Известия".

В свою очередь, директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин RT, какие выплаты положены работнику при увольнении.

По его словам, независимо от того, на каком основании увольняется сотрудник, в последний день работы в организации ему должны выплатить заработную плату за отработанный период.